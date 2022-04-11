Edirne'de otomobil egzozu çaldıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Edirne'de otomobil egzozu çaldıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

11.04.2022 16:37
Edirne'de otomobil egzozu çaldıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde otomobil egzozu çaldıkları öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde otomobil egzozu çaldıkları öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı.

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'nden Hekimbaşı Abdullah Molla Sokak'ta el arabasıyla çevrede şüpheli hareketlerde bulundukları tespit edilen M.Ç. ve V.D. polis ekiplerince durduruldu.

El arabasında bulunan egzozun aynı sokaktaki bir otomobile ait olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan M.Ç. ve V.D, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

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Münir Karaloğlu, Otomobil, Edirne, Keşan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'de otomobil egzozu çaldıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Edirne'de otomobil egzozu çaldıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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