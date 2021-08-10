İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

EDİRNE - Edirne'de 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Mithatpaşa Mahallesi'nde, Leyla Eryılmaz'ın kullandığı 22 AAB 001 plakalı Renault markalı otomobil ile Mehmet Aytaç idaresindeki 22 EA 592 plakalı Nisan markalı otomobil çarpıştı.

Meydana gelen kazada araçta bulunan sürücü Eryılmaz ile aynı araçtaki Semra Ayaz ve Mert Kaya yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Meydana gelen kazada park halindeki 22 ABL 335 plakalı otomobil ve bir evin duvarı da zarar gördü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.