Kavşakta 2 araç çarpıştı: 3 yaralı

Kazada sürücü N.E. ile aynı araçta bulunan G.G. ve B.E. yaralandı. Yaralı 3 kişi, bölgeye gelen ambulansla Keşan Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. - EDİRNE

Kaza, sabah saatlerinde Beyendik Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Keşan'dan İpsala istikametine seyir halinde olan N.E. idaresindeki 34 LOT 86 plakalı otomobil ile Beyendik'ten çıkıp Keşan yönüne dönmek isteyen Y.E. yönetimindeki 22 RC 110 plakalı araç, kavşak noktasında çarpıştı.

Kaynak: İHA

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