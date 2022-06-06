Kavşakta 2 araç çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika
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Kavşakta 2 araç çarpıştı: 3 yaralı

06.06.2022 16:09
Kavşakta 2 araç çarpıştı: 3 yaralı

Edirne'nin Keşan ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin kavşak notasında çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin kavşak notasında çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Beyendik Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Keşan'dan İpsala istikametine seyir halinde olan N.E. idaresindeki 34 LOT 86 plakalı otomobil ile Beyendik'ten çıkıp Keşan yönüne dönmek isteyen Y.E. yönetimindeki 22 RC 110 plakalı araç, kavşak noktasında çarpıştı.

Kazada sürücü N.E. ile aynı araçta bulunan G.G. ve B.E. yaralandı. Yaralı 3 kişi, bölgeye gelen ambulansla Keşan Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. - EDİRNE

Kavşakta 2 araç çarpıştı: 3 yaralı
Kavşakta 2 araç çarpıştı: 3 yaralı

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Kavşakta 2 araç çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

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