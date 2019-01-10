Edirne'de Otomobil Köprüden Uçtu: 2 Ölü
36 dakika önce
Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında köprüden uçan otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.
Edirne
'nin Keşan
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında köprüden uçan otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, Keşan- İpsala
karayolunda meydana geldi. Alınan bilgiye, Yılmaz Koç (57) yönetimindeki 22 ES 965 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek köprünün bariyerlerine çarpıp, dere yatağına uçtu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bariyerlerin saplandığı aracın içerisinde sıkışan sürücü Yılmaz Koç ve yanındaki arkadaşı Şerafettin Badır (57), itfaiye ve sağlık ekiplerinin tarafından dışarıya çıkartıldı. Durumları ağır olan yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tüm müdahalelere rağmen Koç ve Badır kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - EDİRNE
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 07:28 Kaynak: İHA
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