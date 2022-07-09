Edirne'de otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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Edirne'de otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 2 yaralı

09.07.2022 18:53
Edirne'de otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 2 yaralı

Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 4 kişinin bulunduğu otomobilin uçurumdan düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 4 kişinin bulunduğu otomobilin uçurumdan düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Keşan'ın Paşayiğit Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halinde olan 39 NS 674 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinde Sami Atalay ve Filiz Atalay'ın hayatını kaybettiği öğrenildi. Yaralı Berna Atalay ve Tolunay Atalay ise yapılan ilk müdahalenin ardından Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı. - EDİRNE

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Kaynak: İHA

Paşayiğit, Tragger, Edirne, Keşan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Edirne'de otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne'de otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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