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Edirne'de otomobil ve evlerinde uyuşturucu bulunan iki kardeş tutuklandı - Son Dakika

Edirne'de otomobil ve evlerinde uyuşturucu bulunan iki kardeş tutuklandı

21.02.2022 16:02
Edirne'de otomobil ve evlerinde uyuşturucu bulunan iki kardeş tutuklandı

Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

Bir ihbarı değerlendiren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde uyuşturucu kullanan ve "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptıkları çalışma sonrası şüpheli U.Y'nin kullandığı otomobil ile kardeşi A.C.Y. ile birlikte kaldıkları evde arama yaptı.

Aramalarda, 32,74 gram skunk ile hassas terazi ele geçirildi. Şüpheliler U.Y. ve A.C.Y, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesine getirilen iki kardeş, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'de otomobil ve evlerinde uyuşturucu bulunan iki kardeş tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Edirne'de otomobil ve evlerinde uyuşturucu bulunan iki kardeş tutuklandı - Son Dakika
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