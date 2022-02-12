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Edirne'de otomobil yayalara yol veren araca çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

Edirne'de otomobil yayalara yol veren araca çarptı: 2 yaralı

12.02.2022 16:42
Edirne'de otomobil yayalara yol veren araca çarptı: 2 yaralı

Edirne'de bir otomobilin yayalara yol veren araca arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edirne'de bir otomobilin yayalara yol veren araca arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Hüseyin Girgin'in yönetimindeki 17 HT 785 plakalı otomobil Atatürk Bulvarı'nda yayalara yol vermek için yaya geçidinde duran Salih Karabacak'ın kullandığı 22 SA 101 plakalı otomobile çarptı.

Kazada sürücülerin araçlarında yolcu olarak bulunan Mesut Girgin ve Burak Karabacak yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafikte aksama yaşandı. Olay yerinin önündeki kaldırımda karşıdan karşıya geçmek isteyen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Edirne'de otomobil yayalara yol veren araca çarptı: 2 yaralı
Edirne'de otomobil yayalara yol veren araca çarptı: 2 yaralı
Edirne'de otomobil yayalara yol veren araca çarptı: 2 yaralı
Edirne'de otomobil yayalara yol veren araca çarptı: 2 yaralı

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Salih Karabacak, Atatürk Bulvarı, Otomobil, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'de otomobil yayalara yol veren araca çarptı: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Edirne'de otomobil yayalara yol veren araca çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
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