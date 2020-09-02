Edirne'de otomobilde çıkan yangın ormanlık alana sıçradı - Son Dakika

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir otomobilde çıkan ve daha sonra ormanlık alana sıçrayan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, H.Y. idaresindeki 41 TY 462 plakalı otomobil, Korudağ mevkisinde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Sürücü H.Y, otomobili yol kenarına çekerek itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Otomobilden çıkan alevler yan taraftaki ormanlık alana da sıçradı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi, yaklaşık 500 metrekarelik ormanlık alan yangında zarar gördü.