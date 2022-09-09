Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

09.09.2022 11:45
Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

Edirne'de, otomobilinde ve evinde 62 gram esrar ele geçirilen zanlı tutuklandı.

Edirne'de, otomobilinde ve evinde 62 gram esrar ele geçirilen zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İ.Ö'nün kullandığı otomobili Havsa otoyol gişelerinde durdurdu.

Zanlının otomobilinde yapılan aramada 56 gram esrar geçirildi.

Evinde gerçekleştirilen aramada da 6 gram esrar ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan İ.Ö, ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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BAL PAKETLERİNDEN 5 KİLO UYUŞTURUCU ÇIKTI BAL PAKETLERİNDEN 5 KİLO UYUŞTURUCU ÇIKTI Narkotik ekiplerinden uyuşturucu satıcılarına operasyon Narkotik ekiplerinden uyuşturucu satıcılarına operasyon
Kaynak: AA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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