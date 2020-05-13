Edirne'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Edirne'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Cafer K.'nin kullandığı 34 BIG 022 plakalı otomobil, Cemal Çalı idaresindeki 34 CGF 378 plakalı motosikletle Olin Kavşağı'nda çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralanan Çalı, ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

AK Parti heyeti olay yerine geldi

Bu arada kavşaktaki altyapı çalışmalarını inceleyen AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba ve partililer olay yerine geldi.

Milletvekili Aksal polis ekiplerinden bilgi aldı ve yaralının durumunu takip edeceklerini söyledi.