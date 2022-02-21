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Edirne'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika

Edirne'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

21.02.2022 00:35
Edirne'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Edirne'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Edirne'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

A.M.B'nin kullandığı 07 ZK 276 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı'nda sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 22 ABS 355 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekibince Edirne Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

A.M.B, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Motosiklet sürücüsünün kimlik tespiti için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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Atatürk Bulvarı, Motosiklet, Otomobil, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Edirne'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika
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