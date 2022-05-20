EDİRNE'DE OTOMOBİLLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI: 2 YARALI - Son Dakika
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EDİRNE'DE OTOMOBİLLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI: 2 YARALI

20.05.2022 15:30

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde otomobilin hafif ticari araca çarpması sonucu 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde otomobilin hafif ticari araca çarpması sonucu 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.45 sıralarında Yeni Mahalle Nazmi Başar Caddesi üzerinde meydan geldi. Nazmi Başar Caddesi'nde seyreden Serpil U. yönetimindeki 22 FY 113 plakalı otomobil, Bülent Ecevit Caddesi'nden önüne çıkan Ümit Ş. idaresindeki 22 FL 046 plakalı hafif ticari araca çarptı. Hafif ticari araç çarpmanın etkisiyle yola devrildi. Kazada, 22 FY 113 plakalı otomobilin sürücüsü Serpil U. ve araçta bulunan oğlu Çınar U. (9) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Serpil U. ve oğlu Çınar U., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldıkları Keşan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

EDİRNE'DE OTOMOBİLLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI: 2 YARALI
EDİRNE'DE OTOMOBİLLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI: 2 YARALI
EDİRNE'DE OTOMOBİLLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI: 2 YARALI
EDİRNE'DE OTOMOBİLLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI: 2 YARALI

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel EDİRNE'DE OTOMOBİLLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI: 2 YARALI - Son Dakika


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SON DAKİKA: EDİRNE'DE OTOMOBİLLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI: 2 YARALI - Son Dakika
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