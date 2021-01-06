Otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Edirne'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Y.E.T'nin kullandığı 22 HZ 053 plakalı otomobil, Tarlakapı Caddesi'nde M.C.S'nin kullandığı tescilsiz motosikletle çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
M.C.S. olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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