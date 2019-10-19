Edirne'de otomobille traktör çarpıştı: 3 yaralı
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Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde otomobille traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 04:00 Kaynak: AA
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde otomobille traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Ferit Ahmet Uran idaresindeki 22 AAU 143 plakalı otomobil ile Mustafa Günay'ın kullandığı 22 LZ 447 plakalı traktör, Uzunköprü- Keşan yolunun 30. kilometresindeki kavşakta çarpıştı.
Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan Sercan Gitmez yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Uzunköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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