Son Dakika Haberleri: Edirne'de otomobille traktör çarpıştı: 3 yaralı
Son Dakika Güncel Edirne'de otomobille traktör çarpıştı: 3 yaralı

Edirne'de otomobille traktör çarpıştı: 3 yaralı

54 dakika önce

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde otomobille traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edirne'de otomobille traktör çarpıştı: 3 yaralı, System.String[]

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde otomobille traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Ferit Ahmet Uran idaresindeki 22 AAU 143 plakalı otomobil ile Mustafa Günay'ın kullandığı 22 LZ 447 plakalı traktör, Uzunköprü- Keşan yolunun 30. kilometresindeki kavşakta çarpıştı.

Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan Sercan Gitmez yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Uzunköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Uzunköprü, Edirne, Keşan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 04:00 Kaynak: AA
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