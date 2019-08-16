Son Dakika Haberleri: Edirne'de otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Edirne'de otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

51 dakika önce

EDİRNE'nin İpsala ilçesinde, 2 otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Edirne'de otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı, System.String[]
EDİRNE'nin İpsala ilçesinde, 2 otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.
Kaza, dün gece, Keşan- İpsala yolu üzerindeki Sarpdere köyü kavşağında meydana geldi. Keşan'dan İpsala yönüne giden Hüsnü Kaykın (46) yönetimindeki OB MX 43 Almanya plakalı otomobil, ana yola çıkan Hilmi Özkaynak'ın (73) kullandığı 22 PB 541 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, sürücüler Kaykın ve Özkaynak ile araçlarda bulunan Nuriye Kaykın (41), Zeyney Kaykın (17), Yunus Emre Kaykın (8), Zeynep Balcılar (49) ve Elif Merve Balcılar (21) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Sağlık durumu ağır olan Zeynep Balcılar, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Balcılar'ın cansız bedeni, otopsi için hastane morguna konuldu.
Zeynep Balcılar'ın, İpsala Çeltik Üreticileri Birliği Başkanı Sedat Balcılar'ın eşi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Balcılar, İpsala, Keşan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 09:32 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çocuklara torbacılık yaptırıyorlar
"Mağdurum" diyen vatandaşa Ekrem İmamoğlu'ndan cevap: Ben de mağdurum Son Dakika! Akar ve komutanlar Müşterek Harekat Merkezi için Şanlıurfa'da Güvenli bölge umut oldu! Suriyeliler evlerine dönmek istiyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.8.2019 10:24:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Edirne'de otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]