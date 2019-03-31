Edirne'de Oy Sayma İşlemi Başladı

Edirne'de, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrası sandıklar, adliyeye ulaşmaya başladı.

Edirne'de, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrası sandıklar, adliyeye ulaşmaya başladı.



Edirne'de, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için kurulan sandıklarda oy verme işlemi saat 17.00 itibariyle sona erdi. Edirne ve ilçelerinde toplam 312 bin 218 seçmen, seçimler için sandığa gitti. İl ve ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri ve muhtarların oylanacağı seçimde bin 76 sandık kuruldu. Edirne merkezde ise 130 bin 122 seçmen sayısı bulunurken, kurulan sandık sayısı ise 406 oldu.



Oy verme işlemlerinin ardından sandık çuvalları Edirne Adliyesi'nde bulunan Yüksek Seçim Kuruluna teslim edilmeye başlandı. - EDİRNE

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