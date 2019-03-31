Son Dakika Haberleri: Edirne'de Oy Verme İşlemi Başladı

Edirne'de Oy Verme İşlemi Başladı

1 saat önce

Edirne'de, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için kurulan sandıklarda oy verme işlemi başladı.

Edirne'de Oy Verme İşlemi Başladı, System.String[]
Edirne'de, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için kurulan sandıklarda oy verme işlemi başladı.

Edirne'de, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için kurulan sandıklarda saat 8.00 itibariyle oy verme işlemi başladı. Edirne Valisi Ekrem Canalp ve eşi Ayten Canalp, Kırkpınar Ağası Alper Yazoğlu Ortaokulu'nda, 1091 No'lu sandıkta oylarını kullandı.

Edirne ve ilçelerinde toplam 312 bin 218 seçmen, seçimler için sandığa gidiyor. İl ve ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri ve muhtarların oylanacağı seçimde bin 76 sandık kuruldu. Edirne merkezde 130 bin 122 seçmen sayısı bulunurken, kurulan sandık sayısı ise 406. - EDİRNE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:55 Kaynak: İHA

Kırkpınar, Ekrem Canalp, Edirne, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Vatandaşların Oy Kullanırken Dikkat Etmesi Gerekenler Siirt'te Oy Pusulaları Askeri Helikopterle Taşındı Oy Torbaları ve Seçim Görevlilerini Taşıyan Minibüs Karda Mahsur Kaldı Futbolcuların Alacaklarını Ödeyen Galatasaray'da Keyifler Yerinde
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 11:25:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Edirne'de Oy Verme İşlemi Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]