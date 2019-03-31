Edirne'de Oy Verme İşlemleri Devam Ediyor

Edirne'de, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için kurulan sandıklarda oy verme işlemleri devam ediyor.

Edirne'de, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için kurulan sandıklarda oy verme işlemleri devam ediyor.



Edirne'de, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için kurulan sandıklarda saat 8.00 itibariyle oy verme işlemi başladı.



Edirne ve ilçelerinde toplam 312 bin 218 seçmen, seçimler için sandığa gidiyor. İl ve ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri ve muhtarların oylanacağı seçimde bin 76 sandık kuruldu. Edirne merkezde 130 bin 122 seçmen sayısı bulunurken, kurulan sandık sayısı ise 406.



Öte yandan, Edirne Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkan Adayı Recep Gürkan da Edirne İlhami Ertem Lisesi'ne gelerek, oy verme işlemini tamamladı. - EDİRNE

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