Son Dakika Haberleri: Edirne'de Oy Verme İşlemleri Devam Ediyor

Edirne'de Oy Verme İşlemleri Devam Ediyor

30 dakika önce

Edirne'de oy verme işlemleri devam ediyorEDİRNE - Edirne'de, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için kurulan sandıklarda oy verme işlemleri devam ediyor.

Edirne'de oy verme işlemleri devam ediyor

EDİRNE - Edirne'de, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için kurulan sandıklarda oy verme işlemleri devam ediyor.
Edirne'de, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için kurulan sandıklarda saat 8.00 itibariyle oy verme işlemi başladı.
Edirne ve İlçelerinde toplam 312 bin 218 seçmen, seçimler için sandığa gidiyor. İl ve ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri ve muhtarların oylanacağı seçimde bin 76 sandık kuruldu. Edirne Merkez'de ise 130 bin 122 seçmen sayısı bulunurken, kurulan sandık sayısı ise 406.
Öte yandan, Edirne Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkan Adayı Recep Gürkan da Edirne İlhami Ertem Lisesi'ne gelerek, oy verme işlemini tamamladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 03:41 Kaynak: İHA

Edirne, Genel
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