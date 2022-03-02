Edirne'de özel harekat timleri destekli "Tunca-2" operasyonunda 20 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Edirne'de polisin 16 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Narkotik Suçlarla Mücadele şubelerince, ruhsatsız silah bulundurma ve narkotik suçlarla mücadele kapsamında Özel Harekat Timlerinin katılımıyla drone destekli "Tunca-2" adı verilen operasyon düzenlendi.

Kent merkezinde belirlenen 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, bir pompalı av tüfeği, bir kurusıkı tabanca ve 9 fişek, bir ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparatlar ele geçirdi.

Operasyon kapsamında aranan 6 kişinin de aralarında olduğu 20 kişi gözaltına alındı.