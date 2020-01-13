Edirne'de "özel sporcular" gösteri maçı yapacak - Son Dakika
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Edirne'de "özel sporcular" gösteri maçı yapacak

6 saat önce

Edirne'de, sporun birleştirici gücüyle özel çocukların sosyal entegrasyonuna katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen "Dostluk Kazansın Engeller Azalsın" projesi kapsamında, özel öğrencilerin oluşturduğu futbol takımı antrenmanlarına başladı.

Edirne'de

Edirne'de, sporun birleştirici gücüyle özel çocukların sosyal entegrasyonuna katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen "Dostluk Kazansın Engeller Azalsın" projesi kapsamında, özel öğrencilerin oluşturduğu futbol takımı antrenmanlarına başladı.

Edirne Valiliği Proje Geliştirme ve Uygulama Merkezi (PROMER) ve Faika Erkurt Özel Eğitim Meslek Okulu işbirliğinde "Dostluk Kazansın Engeller Azalsın" projesi hayata geçirildi.

Proje kapsamında 15 özel öğrencinin oluşturduğu futbol takımı, 31 Mart 2020'de Edirnespor ile gösteri maçına çıkacak.

Antrenörleri eşliğinde üç ay sürecek çalışmalarının ilkine Edirne Gençlik Merkezi'nde başlayan takım, düz koşuyla başladıkları antrenmanı, pas çalışmasıyla devam ettirip, çift kale maç ile sonlandırdı.

Proje sorumlusu Mutlu Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin sporun birleştirici gücüyle hedefine ulaşacağını söyledi.

Anlamlı bir projenin hayata geçirildiğini dile getiren Kılıç, "Sporun birleştirici gücünü kullanarak güzel bir proje gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Edirne'deki tüm sporseverleri 31 Mart'ta yapılacak gösteri maçına şimdiden davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Faika Erkurt Özel Eğitim Okulu beden eğitim öğretmeni Nuray Kara ise amaçlarının toplumsal farkındalığı artırmak olduğunu belirterek, "Proje kapsamında yapılacak sanatsal ve sporsal çalışmalar 31 Mart günü yapılacak etkinliklerle taçlandırılmış olacak. Özel öğrencilerimizin sosyal yaşamda diğer bireyler gibi bir şeyler yapabildiklerini göstermek istiyoruz. Özel çocuklarımıza karşı toplumsal duyarlılığı artırmalıyız." diye konuştu.

Takımın kalecisi 8. sınıf öğrencisi Furkan Demirci, yapacakları maça iyi bir şekilde hazırlandıklarını ve takımda olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu söyledi.

9. sınıf öğrencisi İremsu Candan da ilk çalışmalarının güzel geçtiğini kaydetti.

Futbol, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 03:40 Kaynak: AA
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