Edirne'de, palamut tezgahlarda 10 liraya kadar düştü - Son Dakika

Edirne'de, palamut tezgahlarda 10 liraya kadar düştü

KIRKLARELİ'nin Karadeniz kıyısı bulunan Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde balıkçıların avladığı palamuttaki bolluk, Edirne'de balıkçı tezgahlarına da yansıdı.

Edirne'de, palamut tezgahlarda 10 liraya kadar düştü, System.String[]

KIRKLARELİ'nin Karadeniz kıyısı bulunan Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde balıkçıların avladığı palamuttaki bolluk, Edirne'de balıkçı tezgahlarına da yansıdı. Sabah erken saatlerinde tezgahları dolduran palamutlar tanesi 10 liradan satılırken, bazı vatandaşlar ise balığın taze olması nedeniyle kasa ile alışveriş yaptı.

İğneada beldesinden önceki akşam Karadeniz'e açılan balıkçılar, kıyıya tonlarca avladıkları palamut balığı ile döndü. Karadeniz'de yaşanan palamut bolluğu Edirne'de balıkçı tezgahlarına yansıdı ve tanesi 10 liradan alıcı buldu. Kentte Balıkpazarı Caddesi'ndeki balıkçı tezgahlarına kasa kasa gelen günlük palamutlar, hem esnafın hem de vatandaşların yüzünü güldürdü. Bazı vatandaşlar, palamutun taze olması nedeniyle kasa ile alışveriş yaptı.

'KARADENİZ'DE ÇOK BOLLUK VAR'Balıkpazarı esnafından Feridun Biztiren, tezgahlara yeni gelen palamutların, önceki haftalara göre gramaj olarak daha da fazla ve doyurucu olduğunu belirtti. Biztiren, "Bugün palamut bol, aynı zamanda ucuz ve bunların gramajları da arttı. Daha önceden bunları 10 liraya satmıştık fakat gramajları 300- 400 gram civarındaydı, şu anda balığın bir tanesi 700- 750 gram civarında, bazıları 1 kiloya yakın ve tanesi 10 lira. Karadeniz'de gerçekten bol balık var" dedi.'BİR DAHA BU PARAYA BU BALIK DÜŞMEZ'Vatandaşların ucuzluğu değerlendirmesi gerektiğini söyleyen Biztiren, "Bu balığın tam zamanı. Bu fırsatları vatandaşlarımızın değerlendirmesini tavsiye ediyoruz. Bu paraya bir daha bu balık düşmez. İki kişiye rahat rahat yetecek bir balık. Hem de 10 lira. Baktığınızda şu anda bir çorba 10 lira, bir tost 10 lira. Burada bir balık 700 gramı 10 lira. Akşam yakalanan taze balıklar bunlar" diye konuştu.Balıkçı Hamza Köksoy ise palamutun bollaşmasını beklediklerini ve çok mutlu olduklarını ifade etti. Köksoy, "Palamutta bolluk var. Biz de bunu bekliyorduk zaten. İnşallah daha da bol olur, hem vatandaş bol balık yer, hem de biz bol balık satarız. Fiyatların daha da düşmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.TRAKYA USULÜ ETİKETLER ASILDI

Palamutun bollaşmasından mutlu olan Edirneli balıkçılar tezgahlarına, Trakya usulü fiyat etiketleri koydu. Bir balıkçı tezgahına, 'Palamut, Ne İsek Oyuz Beya' yazarken, bir başka balıkçı ise 'Bu da Oldu, Adana'nın Diil, Ada'nın' yazdı. Esprili etiketler vatandaşları da gülümsetti.


Edirne'de, palamut tezgahlarda 10 liraya kadar düştü
Edirne'de, palamut tezgahlarda 10 liraya kadar düştü
Edirne'de, palamut tezgahlarda 10 liraya kadar düştü
Edirne'de, palamut tezgahlarda 10 liraya kadar düştü
Edirne'de, palamut tezgahlarda 10 liraya kadar düştü
Edirne'de, palamut tezgahlarda 10 liraya kadar düştü
Edirne'de, palamut tezgahlarda 10 liraya kadar düştü
Edirne'de, palamut tezgahlarda 10 liraya kadar düştü
Edirne'de, palamut tezgahlarda 10 liraya kadar düştü
Edirne'de, palamut tezgahlarda 10 liraya kadar düştü
Edirne'de, palamut tezgahlarda 10 liraya kadar düştü
Edirne'de, palamut tezgahlarda 10 liraya kadar düştü
Edirne'de, palamut tezgahlarda 10 liraya kadar düştü
Edirne'de, palamut tezgahlarda 10 liraya kadar düştü
Edirne'de, palamut tezgahlarda 10 liraya kadar düştü

Karadeniz, Demirköy, İğneada, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 13:41 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Edirne'de, palamut tezgahlarda 10 liraya kadar düştü - Son Dakika

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