Edirne'de panelvan ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

Edirne'de panelvan ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı

Son Güncelleme: 17.09.2023 14:57

Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, panelvan ile otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybedenlerin cenazeleri olay yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında panelvan ile aşırı süratli lüks bir otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

ÖNÜNDE GİDEN PANELVANA ÇARPTI

Alınan bilgiye göre; Gelibolu istikametinden Keşan istikametine giden B.K.yönetimindeki BKJ 6161 plakalı otomobil, İzzetiye Kavşağı yakınlarına geldiği sırada, önünde giden Osman Kaykıyönetimindeki 06 SAF 06 plakalı panelvana çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Edirne'de otomobil önünde giden panelvana çarptı! 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

2 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri, otomobilde yolcu olarak bulunan Hasancan Köroğlu ve Ahmet Semiz (34)'in olay yerinde hayatlarını kaybettiğini belirledi. Yaralanan otomobil sürücüsü B.K. ile otomobilde yolcu olarak bulunan O.S. ve panelvan sürücüsü Osman Kaykı ile yolcular C.İ. ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Edirne'de otomobil önünde giden panelvana çarptı! 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Osman Kaykı, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerinde hayatını kaybeden Hasancan Köroğlu ve Ahmet Semiz'in cenazeleri, Cumhuriyet savcısı ve jandarmanın yaptığı incelemelerinin ardından olay yerinden kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Edirne'de otomobil önünde giden panelvana çarptı! 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Kaynak: İHA

İtfaiye, Edirne, Keşan, 3. Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Edirne'de panelvan ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Edirne'de panelvan ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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