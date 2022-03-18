Kontrolden çıkan panelvan araç, önce taksiye sonra direğe çarptı: 3 yaralı - Son Dakika
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Kontrolden çıkan panelvan araç, önce taksiye sonra direğe çarptı: 3 yaralı

18.03.2022 10:00

Kontrolden çıkan panelvan araç, önce taksiye sonra direğe çarptı: 3 yaralıEDİRNE Edirne'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği panelvan, önce ticari taksiye adından da trafik ışıkların gösterge direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan panelvan araç, önce taksiye sonra direğe çarptı: 3 yaralı

EDİRNE Edirne'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği panelvan, önce ticari taksiye adından da trafik ışıkların gösterge direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde Trakya Üniversitesi kavşağında meydana geldi. Seyir halindeki S. Y. idaresindeki 59 ADJ 522 plakalı panelvan tipi hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce ticari taksiye ardından ise trafik ışıklarının gösterge direğine çarptı. Meydana gelen kazada ticari araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Daha sonra olay yerine çağrılan çekiciyle araçlar yoldan kaldırıldı ve yol yeniden trafiğe açıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kontrolden çıkan panelvan araç, önce taksiye sonra direğe çarptı: 3 yaralı
Kontrolden çıkan panelvan araç, önce taksiye sonra direğe çarptı: 3 yaralı
Kontrolden çıkan panelvan araç, önce taksiye sonra direğe çarptı: 3 yaralı
Kontrolden çıkan panelvan araç, önce taksiye sonra direğe çarptı: 3 yaralı
Kontrolden çıkan panelvan araç, önce taksiye sonra direğe çarptı: 3 yaralı
Kontrolden çıkan panelvan araç, önce taksiye sonra direğe çarptı: 3 yaralı
Kontrolden çıkan panelvan araç, önce taksiye sonra direğe çarptı: 3 yaralı
Kontrolden çıkan panelvan araç, önce taksiye sonra direğe çarptı: 3 yaralı
Kontrolden çıkan panelvan araç, önce taksiye sonra direğe çarptı: 3 yaralı
Kontrolden çıkan panelvan araç, önce taksiye sonra direğe çarptı: 3 yaralı

YORUMLAR
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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden çıkan panelvan araç, önce taksiye sonra direğe çarptı: 3 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kontrolden çıkan panelvan araç, önce taksiye sonra direğe çarptı: 3 yaralı - Son Dakika
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