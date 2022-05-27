"Panzehir" operasyonunda 24 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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"Panzehir" operasyonunda 24 zanlı tutuklandı

27.05.2022 09:17

Edirne'de polis ve jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 31 şüpheliden 24'ü tutuklandı.

Edirne'de polis ve jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 31 şüpheliden 24'ü tutuklandı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen "Tunca 3/Panzehir" adı verilen operasyonda yakalanan 31 zanlı adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 24'ü çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla, 3'ü de savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Adreslerinde bulunamayan 5 zanlı hakkında da yakalama kararı çıkartıldı.

Şüphelilerin 1,5 aydır takip edildikleri, uyuşturucu ticaretinin teknik araçlarla kayıt altına alındığı öğrenildi.

300 personel katıldı

İki gün önce "Tunca 3/Panzehir" adı verilen operasyon kapsamında, Çavuşbey, Nişancıpaşa, Karaağaç, Yıldırım Beyazıt, Yancıkçı Şahin ve Fatih mahalleleri ile Süloğlu ilçesindeki adreslere yapılan baskınlarda, 271 gram metamfetamin, 321 gram esrar, 11 kök Hint keneviri, uyuşturucu içiminde kullanılan çok sayıda aparat, yivsiz av tüfeği, 4 uyuşturucu hap, 2 hassas terazi, fişek adı verilen esrar ve metamfetamin ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 10 bin lira ele geçirilmişti.

Operasyonda komando timleri ve özel harekat polislerinin de aralarında bulunduğu 300 personel yer almış, narkotik, bomba arama ve toplumsal olaylara müdahale köpekleri de aramalara eşlik etmişti.

Panzehir operasyonunda 24 zanlı tutuklandı
Panzehir operasyonunda 24 zanlı tutuklandı
Panzehir operasyonunda 24 zanlı tutuklandı
Panzehir operasyonunda 24 zanlı tutuklandı

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Kaynak: AA

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