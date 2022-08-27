Kendiliğinden hareket eden otomobilini durdurmak isteyen sürücü yaralandı - Son Dakika
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Kendiliğinden hareket eden otomobilini durdurmak isteyen sürücü yaralandı

27.08.2022 19:56
Kendiliğinden hareket eden otomobilini durdurmak isteyen sürücü yaralandı

Edirne'de, park etmesinin ardından kendiliğinden hareket eden aracını durdurmak için peşinden koşarken düşerek yaralanan yabancı uyruklu sürücü, tedavi altına alındı.

Edirne'de, park etmesinin ardından kendiliğinden hareket eden aracını durdurmak için peşinden koşarken düşerek yaralanan yabancı uyruklu sürücü, tedavi altına alındı.

Bulgaristan uyruklu D.D, Medrese Ali Bey Mahallesi Ecinli Bayırı Sokak'ta A 4673 PA plakalı otomobilini durduktan sonra indi.

Sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu iddia edilen araç, hareket ederek yokuş aşağı ilerlemeye başladı.

Otomobilini durdurmak istese de başarılı olamayan sürücü, yere düşerek yaralandı. Araç ise sokakta park halindeki 22 AAK 885 plakalı otomobile çarparak durdu.

Yaralı sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bir süre ulaşıma kapalı kalan yol, otomobillerin çekilmesinin ardından trafiğe açıldı.

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Kaynak: AA

Bulgaristan, Tragger, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kendiliğinden hareket eden otomobilini durdurmak isteyen sürücü yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kendiliğinden hareket eden otomobilini durdurmak isteyen sürücü yaralandı - Son Dakika
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