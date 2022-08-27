Edirne 'de, park etmesinin ardından kendiliğinden hareket eden aracını durdurmak için peşinden koşarken düşerek yaralanan yabancı uyruklu sürücü, tedavi altına alındı.

Kaynak: AA

Bulgaristan, Tragger, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kendiliğinden hareket eden otomobilini durdurmak isteyen sürücü yaralandı - Son Dakika

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