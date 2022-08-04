Araba motorunda 5 yavru doğurup sıkıştı - Son Dakika
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Araba motorunda 5 yavru doğurup sıkıştı

04.08.2022 12:16
Araba motorunda 5 yavru doğurup sıkıştı

Edirne'de park ettikten 10 dakika sonra arabasının yanına gelen vatandaş, motor kısmından ses gelmesi üzerine kaputu açtığında bir kedinin 5 yavru doğurduğunu ve motor kısmına sıkıştığını gördü.

Edirne'de park ettikten 10 dakika sonra arabasının yanına gelen vatandaş, motor kısmından ses gelmesi üzerine kaputu açtığında bir kedinin 5 yavru doğurduğunu ve motor kısmına sıkıştığını gördü. Kediler uzun uğraşlar sonucu sıkıştıkları yerden kurtarıldı.

Edirne'de yaşayan İlte ailesi, piknik yapmak için Meriç Nehri kenarına gitti. Otomobilini otoparka bırakan aile, piknik dönüşü otomobilin yanına geldiklerinde motor kısmından kedi sesleri geldiğini fark etti. Motor kaputunu açan sürücü Serkan İlte, bir kedinin 5 yavru doğurduğunu ve motor kısmına sıkıştığını gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucu kedileri sıkıştıkları yerden kurtardı. Kediler bakım için Veteriner İşleri Müdürlüğü personeli tarafından koruma altına alındı.

"Kurtarıldıkları için çok mutluyuz"

Otomobilin sürücüsü Serkan İlte, "Akşam yemeği yemek için mesire alanına geldik ve aracımızı park ettik. 10 dakika sonra baktığımda motor kısmından sesler geldiğini fark ettim. Detaylı bakınca kedi yavrularının olduğunu gördüm. Bazı yavrular da motorun alt kısmından yere düştü. Daha sonra ekipleri arayıp yardım istedim ve kediler mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı" açıklamasında bulundu. Sevinç İlte ve Remziye Baran da, kedilerin de bir canlı olduklarını belirterek, kurtarıldıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.

"Barınakta güvenli şekilde hayata tutunacaklar"

CHP Merkez İlçe Başkanı Olcay Bakkalcı da, kurtarma çalışmalarını yakından takip etti. İhbarın yapılmasının hemen ardından itfaiye ve Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin bölgeye sevkinin gerçekleştirildiğini anlatan Bakkalcı, kurtarma çalışmalarının ardından anne ve yavrularının barınakta güvenli şekilde hayata tutunacaklarını söyledi. - EDİRNE

YORUMLAR
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APARTMAN BOŞLUĞUNA DÜŞEN YAVRU KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI APARTMAN BOŞLUĞUNA DÜŞEN YAVRU KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI Binanın 2'nci katında mahsur kalan kediler, şaşkın bakışlar içinde kurtarılmayı bekledi Binanın 2'nci katında mahsur kalan kediler, şaşkın bakışlar içinde kurtarılmayı bekledi
Kaynak: İHA

İtfaiye, Edirne, kedi, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Araba motorunda 5 yavru doğurup sıkıştı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Araba motorunda 5 yavru doğurup sıkıştı - Son Dakika
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