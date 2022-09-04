Alınan bilgiye göre, İ.G, sosyal medya hesabının çalındığını ve çalan kişilerin dolandırıcılık yaptığını ileri sürerek polis merkezine başvurdu.

Alınan bilgiye göre, N.K'nın Fatih Mahallesi'nde park halinde bıraktığı bisiklet, henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce çalındı.

Kaynak: AA

Motosiklet, Edirne, Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Edirne'de asayiş - Son Dakika

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