Üye Girişi
Edirne'de park halindeki kargo aracı yandı - Son Dakika

Edirne'de park halindeki kargo aracı yandı

31.01.2022 21:13
Edirne'de park halindeki kargo aracı yandı

Edirne'de park halindeki kargo aracı motorunda çıkan yangında kullanılamaz hale gelirken, sürücü hafif şekilde yaralandı.

Edirne'de park halindeki kargo aracı motorunda çıkan yangında kullanılamaz hale gelirken, sürücü hafif şekilde yaralandı.

Olay, Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi'nde meydana geldi. Üniversiteye kargo teslimatı yapmak için giden Gürkan Artan idaresindeki 22 AR 247 plakalı ticari araç park halindeyken aracın motor kısmında elektrik aksamından yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, sürücü araçtan alevlerin yükseldiğini görmesiyle yangına müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Elinden yaralanan sürücüye olay yerinde müdahale edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında araç kullanılmaz hale geldi.

Yangın söndürme tüpüyle yangına müdahale edildiğini ifade eden kargo sorumlusu Seyfi Gostolüpçe, "Şoför aracı park edip paket teslimatına gittiği sırada motor kısmındaki elektrik aksamından dolayı yangın çıkmış. Daha sonra yangının çıktığını gören çalışma arkadaşımız araçta bulunan yangın söndürme tüpüyle müdahalede bulundu. Yine de her ihtimale karşı itfaiye ekiplerini çağırdık. Onlar da müdahalede bulundu" dedi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE

Edirne'de park halindeki kargo aracı yandı
Edirne'de park halindeki kargo aracı yandı
Edirne'de park halindeki kargo aracı yandı
Edirne'de park halindeki kargo aracı yandı
Edirne'de park halindeki kargo aracı yandı

YORUMLAR
500

Trakya Üniversitesi, Tragger, Yangın, Edirne, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Edirne'de park halindeki kargo aracı yandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
21:06 Son Dakika: Galatasaray'da kalenin yeni sahibi Barcelona'dan! Resmen imzayı attı
20:55 Polis, İstiklal Caddesi'nde Kürtçe şarkı söyleyen gençleri engelledi mi? EGM açıklama yaptı
20:32 Galatasaray'da tüm gözler Xavi'ye çevrildi! "Evet" derse bir başka Barçalı daha Aslan forması giyecek
20:21 Ukrayna'dan savaşa hazırlığı andıran hamle! Gönüllülere silah kullanmayı öğretiyorlar
20:19 Adana'da korkunç cinayet! 2 çocuğunun gözü önünde yengesi ile annesini tabancayla başlarından vurarak katletti
20:09 Bu da oldu! Kafası karışan Avrupa devi, hakemle sözleşme imzaladı
19:58 Son Dakika: Türkiye'de 31 Ocak günü koronavirüs sebebiyle 182 kişi vefat etti, 93 bin 261 yeni vaka tespit edildi
19:55 Batman Üniversitesi'nden teknolojiyle ilgili önemli hareket! Dev yarışma ilgi çekecek
19:47 Domenec Torrent'ten ayrılık sorusuna şaşırtan cevap! "Bavullar hazır" çıkışı sosyal medyada gündem oldu
19:46 Rihanna sobelendi! Ünlü şarkıcı hamileliğini bir süredir gizliyormuş
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2022 21:26:09. #1.11#
SON DAKİKA: Edirne'de park halindeki kargo aracı yandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement