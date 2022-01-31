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Edirne'de park halindeyken alev alan kargo aracı söndürüldü - Son Dakika

Edirne'de park halindeyken alev alan kargo aracı söndürüldü

31.01.2022 19:46
Edirne'de park halindeyken alev alan kargo aracı söndürüldü

Edirne'de park halindeyken alev alan kargo aracı söndürüldü.

Edirne'de park halindeyken alev alan kargo aracı söndürüldü.

Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi'ndeki öğrenci yurduna kargo getiren Gürkan Artan, 22 AR 247 plakalı panelvanı yurdun karşısına park etti.

Kargoyu götürdüğü sırada aracın motor kısmının alev aldığını gören Artan, durumu itfaiyeye bildirdi.

Sürücü araçtaki yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri ise araçta soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Bu arada, eli sıkışması sonucu yaralanan sürücü sağlık ekiplerince ambulansta tedavi edildi.

Araçtaki diğer kargolar ise şirketin başka bir aracına yüklenerek, kargo dağıtımına devam edildi.

Kargo şirketi yetkilisi Seyfi Gostolüpçe, gazetecilere, kısa sürede yangına müdahale edildiğini belirterek, "Şoför arkadaşımız kargo dağıtmaya gittiğinde aracın altından alevler yükselmiş. Yangın söndürme tüpüyle söndürüldü. İtfaiyeyi de çağırdık her ihtimale karşı. Elektrik aksamında tutuşma olmuş." dedi.

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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Trakya Üniversitesi, İtfaiye, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'de park halindeyken alev alan kargo aracı söndürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Edirne'de park halindeyken alev alan kargo aracı söndürüldü - Son Dakika
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