Edirne'de piknik yapan ve kurallara uymayan kişilere para cezası - Son Dakika

Ekipler, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında piknik yapmanın yasak olduğunu belirterek, vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı.

Bölgede piknik yapan ve kurallara uymayan 15 kişiye, Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi gereğince "emre aykırı davranış" suçundan 392'şer lira ceza yazıldı.

Jandarma ekipleri, Yolüstü , Musabeyli ve Tayakadın köylerinde bazı kişilerin sosyal mesafe kuralına uymadığını belirledi.

Edirne 'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan tedbirlere uymayan 15 kişiye toplam 5 bin 880 lira ceza yazıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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