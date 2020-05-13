Edirne'de piknik yaparak koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 8 kişiye para cezası - Son Dakika

Jandarma ekipleri, Büyükdöllük, Değirmenyeni ve Karakasım köylerinde bazı kişilerin sosyal mesafe kuralına uymadığını belirledi.

Edirne 'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan tedbirlere uymayan 8 kişiye toplam 3 bin 136 lira ceza verildi.

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