Yangın, Karaağaç Mahallesi Meriç Nehri kenarında bulunan alanda çıktı. Piknikçilerin mangal ateşinden çıktığı tahmin edilen örtü yangını nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlerin etkili olduğu geniş alanda birçok noktadan müdahale gerçekleştirirken yangının ormanlık alana sıçramasından korkuluyor.

Kaynak: İHA

İtfaiye, Edirne, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Edirne'de örtü yangını korkuttu - Son Dakika

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