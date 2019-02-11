Edirne'de "Plastiğe Hayır" Etkinlikleri

Edirne Doğa Sporları Kulübü Derneği (EDOSK) plastik atıklar konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlikler düzenledi.

Edirne Doğa Sporları Kulübü Derneği (EDOSK) plastik atıklar konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlikler düzenledi.



EDOSK'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, doğanın korunması ve plastik atıklar konusunda farkındalık yaratmak amacıyla Edirne'deki bakkallarda ve pazarlarda halka bez çantalar dağıtıldı ve konuyla ilgili Balkan Kongre Merkezinde belgesel gösterimi yapıldı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen EDOSK Başkan Yardımcısı Neslihan Çakır, doğaya duyarlılığı artırmak amacıyla son aylarda çokça etkinlik düzenlediklerini belirtti.



Bez torba dağıtımlarının yanı sıra bir film gösterimi de gerçekleştirdiklerini ifade eden Çakır, şunları kaydetti:



"BeMed ile EDOSK ortaklığında 2017 yılında başlayan ve geçtiğimiz günlerde sona eren projemizde, Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Görevlisi Begona Rodriguez öncülüğündeki Plastiğe Hayır Grubu ile birlikte çalışılarak yaklaşık 3.000 adet bez çanta yaptırılmış, bu çantalar 2017 ve 2018 yıllarında Trakya Üniversitesi'nin düzenlediği etkinliklerde katılımcılara ve Edirne'deki bakkallarda ve pazarlarda halka dağıtılmıştır.



İkinci bir etkinlik olarak okyanuslardaki plastik atıklara dikkat çekmek ve bu konuda farkındalık yaratmak için çekilen 'Plastik Okyanus' belgeselinin gösterimi Balkan Kongre Merkezi'nde yapılmıştır. Son olarak Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ne ve Balkan Yerleşkesi'nde bulunan Dr. Ratip Kazancıgil Derslik Binası'na birer adet su arıtma cihazı ve su sebili temin edilmiştir. Amacımız öğrencilerin pet şişe kullanımının ve dolayısıyla plastik kullanımının azaltılması ayrıca öğrencilerin tasarruf yapmasını sağlamaktır."



Çakır, EDOSK'un çevrenin korunmasına yönelik etkinlik ve projelerinin 2019 yılında da artarak devam edeceğini ifade etti.

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