Edirne'de polis, çocukların "motosiklete binme hayali"ni gerçekleştirdi - Son Dakika
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Edirne'de polis, çocukların "motosiklete binme hayali"ni gerçekleştirdi

6 saat önce

Edirne'de yunus ekipleri, yarıyıl tatilinde sokakta oynayan çocukları motosikletle gezdirdi.

Edirne'de polis, çocukların

Edirne'de yunus ekipleri, yarıyıl tatilinde sokakta oynayan çocukları motosikletle gezdirdi.

Huzur toplantıları kapsamında İstasyon Mahallesi'ne gelen Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, sokakta oynayan 10 çocuğun, yunus polislerinin yanına gelerek motosikletle gezmek istediklerini iletmeleri üzerine, çocukların gezdirilmesi talimatını verdi.

Polisler, kask taktıkları çocukları motosiklete bindirerek mahallede bir süre gezdirdi.

Motosikletle gezmekten büyük keyif alan çocuklar, Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt'a teşekkür etti.

Kurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, bilgilendirme toplantısı için geldikleri mahallede çocukların yoğun ilgisiyle karşılaştıklarını söyledi.

Çocukların motosiklete binme isteğini gerçekleştirdiklerini belirten Kurt, "Biz vatandaşımız için varız. Çocuklar da bizim ülkemizin geleceği. Onları sağlıklı, mutlu bir geleceğe hazırlayabilirsek ne mutlu bize. Çocuklarımıza mutluluk verebildiysek bundan çok mutlu oluyoruz." dedi.

Çocuklardan Bilgehan Tekin ise motosiklete binmeyi çok sevdiğini, yarıyıl tatilinde böyle bir anı yaşadığı için çok mutlu olduğunu ifade etti.

Kemal Kurt, Edirne, Huzur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 04:56 Kaynak: AA
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