Edirne'de polis ekipleri KADES bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Edirne'de polis ekipleri KADES bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi

20.04.2022 09:30
Edirne'de polis ekipleri KADES bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi

Edirne Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, KADES (Kadın Destek Uygulaması) hakkında bilgilendirme çalışması yaptı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, KADES (Kadın Destek Uygulaması) hakkında bilgilendirme çalışması yaptı.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, ekipler Karaağaç, Yeniimaret Yıldırım Hacı Sarraf ve Yıldırım Beyazıt mahallelerine gitti.

Polis ekipleri, KADES uygulaması kullanımıyla ilgili kadınlara bilgi verdi.

Kadınlara bilgilendirici broşür dağıtılan çalışmada, uygulamayla ilgili yapılması gerekenler anlatıldı.

YORUMLAR
500
Arnavutköy'de 6 hırsız camları keserek elektrik dükkanını soymaya çalıştı Arnavutköy'de 6 hırsız camları keserek elektrik dükkanını soymaya çalıştı Ramazan davulcuları halkı hırsız ve dolandırıcılara karşı manilerle uyardı Ramazan davulcuları halkı hırsız ve dolandırıcılara karşı manilerle uyardı

Toplum Destekli Polislik, Edirne Emniyet Müdürlüğü, Polis, KADES, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'de polis ekipleri KADES bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi - Son Dakika


Son Dakika
09:30 Cezaevi aracında yaşanan patlamayla ilgili ilk açıklama Bursa Valisi'nden geldi: El yapımı patlayıcı olduğu düşünülüyor
09:14 Masumlar Apartmanı dün akşam sevenleriyle buluştu! Naci ve Safiye yeni bir zorlukla karşı karşıya kalıyor!
09:10 İslam Memiş'in dolar tahmini piyasayı alt üst edecek: Temmuzda 20 TL'yi aşabilir
09:04 20 Nisan güncel döviz kuru: Dolar kaç lira? Euro kaç TL?
09:02 20 Nisan güncel altın fiyatları: Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL?
08:55 Üç Kız Kardeş'in son bölümüyle dün akşam ekranlara geldi! Somer, Mine'ye geri dönüyor!
08:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan "hayat pahalılığını" kabul etti: Gerekli adımları atacağız
08:44 Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü duyurdu: İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı
08:38 İnfaz koruma memurlarını taşıyan otobüste henüz bilinmeyen nedenle patlama yaşandı: 1 ölü, 8 yaralı
08:22 Survivior All Star artık Yağmur'suz: Adaya veda etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2022 09:36:25. #1.12#
SON DAKİKA: Edirne'de polis ekipleri KADES bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement