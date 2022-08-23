Edirne'de asayiş - Son Dakika
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Edirne'de asayiş

23.08.2022 09:06
Edirne'de asayiş

Edirne'de polis ekiplerince 30 paket gümrük kaçağı cinsel içerikli hap ele geçirildi.

Edirne'de polis ekiplerince 30 paket gümrük kaçağı cinsel içerikli hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri B.P.'yi durdurdu.

B.P.'nin taşıdığı poşetin içerisinde farklı marka ve gramajlarda 30 paket gümrük kaçağı cinsel içerikli hap ele geçirildi.

Şüpheli B.P. hakkında "5607 sayılı Kaçakçılık Mücadele Kanunu"na muhalefetten işlem yapıldı.

Gümrük kaçağı içki ve sigara ele geçirildi

Edirne'nin Keşan ilçesinde gümrük kaçağı 23 şişe içki ve 2 karton sigara ele geçirildi.

Keşan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, şüpheli S.K.'nin otomobilinde ve evinde arama yaptı.

Aramada, gümrük kaçağı 23 şişe içki ve 2 karton sigara ele geçirildi.

Şüpheli S.K. hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefetten işlem yapıldı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de asayiş - Son Dakika

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