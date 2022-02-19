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Edirne'de polis ekiplerinin alkollü sürücüler ile imtihanı: 'Alkolmetreye üflemeyeceğim' - Son Dakika

Edirne'de polis ekiplerinin alkollü sürücüler ile imtihanı: 'Alkolmetreye üflemeyeceğim'

19.02.2022 01:45

Edirne'de polis ekiplerinin alkollü sürücüler ile imtihanı: 'Alkolmetreye üflemeyeceğim'EDİRNE Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri camlarında alkollü ve cam filmi bulunan sürücülere yönelik gerçekleştirdiği uygulamada alkolü sürücüler polis ekiplerine zor anlar yaşattı.

Edirne'de polis ekiplerinin alkollü sürücüler ile imtihanı: 'Alkolmetreye üflemeyeceğim'

EDİRNE Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri camlarında alkollü ve cam filmi bulunan sürücülere yönelik gerçekleştirdiği uygulamada alkolü sürücüler polis ekiplerine zor anlar yaşattı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri alkollü, cam filmi kullanan ve çakar lamba ile gezen sürücülere yönelik uygulama yaptı. Polis ekipleri alkollü olarak direksiyon başında denetime yakalanan sürücülerin alkolmetreye üflenmesi istendi. Uyanık sürücüler, alkolmetreyi görünce, hafif nefesle üfleyerek ekipleri oyalamaya çalıştı. Bir diğer alkolü sürücünün ise üstünde ne kimliği ne de ehliyeti vardı. Polis ekiplerine "evraklarım dükkanda gel gidip alalım" dedi. alkolmetreye de üflemek istemeyen sürücü dakikalar sonra ikna oldu.

Durdurulan araçların bazılarında ise cam filmi vardı. Ekiplerin cam filminin yasak olduğunu ve para cezası bulunduğunu hatırlatmalarının ardından, bazı sürücüler cam filmi cezası yememek için araçlarının camlarındaki filmleri elleriyle söktü. Öte yandan çakar lambalar ile gezen otomobil sürücüsü de cezadan kaçmak için arabanın onun olmadığını çakar lambanın kendi kedine açıldığını iddia etti.

Edirne'de polis ekiplerinin alkollü sürücüler ile imtihanı: 'Alkolmetreye üflemeyeceğim'
Edirne'de polis ekiplerinin alkollü sürücüler ile imtihanı: 'Alkolmetreye üflemeyeceğim'
Edirne'de polis ekiplerinin alkollü sürücüler ile imtihanı: 'Alkolmetreye üflemeyeceğim'

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Edirne'de polis ekiplerinin alkollü sürücüler ile imtihanı: 'Alkolmetreye üflemeyeceğim' Edirne'de polis ekiplerinin alkollü sürücüler ile imtihanı: 'Alkolmetreye üflemeyeceğim' Alkollü sürücü önce elektrikli bisiklete çarptı, sonra aracını bırakıp kaçtı Alkollü sürücü önce elektrikli bisiklete çarptı, sonra aracını bırakıp kaçtı Çorum'da ağaca çarpan polis aracı takla attı Çorum'da ağaca çarpan polis aracı takla attı

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü, Otomobil, Edirne, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Edirne'de polis ekiplerinin alkollü sürücüler ile imtihanı: 'Alkolmetreye üflemeyeceğim' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Edirne'de polis ekiplerinin alkollü sürücüler ile imtihanı: 'Alkolmetreye üflemeyeceğim' - Son Dakika
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