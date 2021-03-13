Edirne'de polis, severek sakinleştirdiği yaralı köpeğin başından ayrılmadı - Son Dakika

Edirne'de bir polis, aracın çarpması sonucu yaralı halde buldukları köpeği severek sakinleştirdi ve barınak görevlileri gelene kadar hayvanı yalnız bırakmadı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Yıldırım Mahallesi'nde yol kenarında bir köpeğin yaralı halde yattığını fark etti.

Köpeğin durumu polisin telsizinden Edirne Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağına bildirildi.

Kazadan dolayı korkan köpeği severek sakinleştirmeye çalışan polis, yaralı köpeğin başından bir an olsun ayrılmadı.

Bu sırada olay yerine gelen barınak görevlileri, polisin de yardımıyla yaralı köpeği araca koyarak tedavi için barınağa götürdü.

Mahalle sakinlerinden Yaşar Küçüközdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir aracın köpeğe çarptıktan sonra kaçtığını anlatarak, "Aracın far parçaları çevrede. Buradan geçerken köpeğe çarptı gitti, biz de ses duyduk. Plakasını alamadık, zaten vuran kaçıyor, durmuyor ki." dedi.