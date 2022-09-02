Ehliyetsiz sürücü ?uygulamadan kaçarken ters yöne girip kaza yaptı: 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Ehliyetsiz sürücü ?uygulamadan kaçarken ters yöne girip kaza yaptı: 2 yaralı

02.09.2022 01:23
Ehliyetsiz sürücü ?uygulamadan kaçarken ters yöne girip kaza yaptı: 2 yaralı

Edirne'de polis uygulamasından kaçarken ters yöne giren motosikletin karşı şeritten gelen araçla kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edirne'de polis uygulamasından kaçarken ters yöne giren motosikletin karşı şeritten gelen araçla kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edirne'de polis ekiplerinin asayiş ve trafik uygulaması yaptığını gören ehliyetsiz motosiklet sürücüsü Burak E.İ. polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayıp ters yönde kaçmaya başladı. Motosiklet sürücüsü uygulama noktasından 50 metre ilerde karşıdan gelen otomobille çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ve arkasında bulunan arkadaşı Halil K. K. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.

Yapılan incelemelerin ardından motosiklet ve otomobil çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapatılan yol, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - EDİRNE

YORUMLAR
500
Trakya için kuvvetli yağış uyarısı Trakya için kuvvetli yağış uyarısı Trakya'da yarın için sağanak uyarısı Trakya'da yarın için sağanak uyarısı
Kaynak: İHA

Motosiklet, Edirne, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ehliyetsiz sürücü ?uygulamadan kaçarken ters yöne girip kaza yaptı: 2 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:22 Eski Fenerbahçeli Daniel Güiza, 42 yaşında Union Deportiva Algaida ile anlaştı
00:14 Türkiye Futbol Federasyonu, Rezerv Lig'i kaldırdı! Akıllarda gündem olan o fotoğraf kaldı
23:30 Saadet Partisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Utanmadan işsizlik var diyorlar" sözlerine animasyon videosu paylaşarak tepki gösterdi
23:21 Son doğal gaz zamlarıyla bu yıl faturalar 2 katına çıkacak!
23:18 CHP lideri Kılıçdaroğlu, KHK'lılar hakkında "Tamamı görevlerine iade edilecek" sözlerine açıklık getirdi
23:18 TFF binasına yapılan saldırıyı ortaya çıkaran ayrıntı! Polis memurunun çektiği fotoğraf olayı çözdü
23:02 Konyaspor karşılaşmasında kırmızı kart gören Valencia 1 maç ceza aldı!
22:57 Fatih'te taksici terörü! Kovaladıkları adamı tekme tokat dövdüler
22:55 Yusuf Yazıcı tekrar Trabzonspor'da! Milli futbolcu özel uçakla İstanbul'a gelecek
22:43 Yaşlı kadın 22 dakika boyunca hem kansız hem de kalpsiz hayatta kalma mücadelesi verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2022 01:23:38. #1.13#
SON DAKİKA: Ehliyetsiz sürücü ?uygulamadan kaçarken ters yöne girip kaza yaptı: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement