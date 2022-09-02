Yapılan incelemelerin ardından motosiklet ve otomobil çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapatılan yol, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Edirne'de polis ekiplerinin asayiş ve trafik uygulaması yaptığını gören ehliyetsiz motosiklet sürücüsü Burak E.İ. polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayıp ters yönde kaçmaya başladı. Motosiklet sürücüsü uygulama noktasından 50 metre ilerde karşıdan gelen otomobille çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ve arkasında bulunan arkadaşı Halil K. K. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaynak: İHA

Motosiklet, Edirne, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Ehliyetsiz sürücü ?uygulamadan kaçarken ters yöne girip kaza yaptı: 2 yaralı - Son Dakika

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