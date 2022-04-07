Edirne'de polise mukavemet gösteren kişi, üzerinden uyuşturucu çıkınca tutuklandı - Son Dakika
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Edirne'de polise mukavemet gösteren kişi, üzerinden uyuşturucu çıkınca tutuklandı

07.04.2022 10:23
Edirne'de polise mukavemet gösteren kişi, üzerinden uyuşturucu çıkınca tutuklandı

Edirne'de üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen ve polise mukavemette bulunan şüpheli tutuklandı.

Edirne'de üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen ve polise mukavemette bulunan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri kent merkezinde yaptıkları uygulamada şüpheli T.Y'yi durdurdu.

Polis ekiplerine mukavemet gösteren T.Y'nin üst aramasında satışa hazır 4 fişek esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan T.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesine getirildi.

Şüpheli, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Uyuşturucu, Edirne, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Edirne'de polise mukavemet gösteren kişi, üzerinden uyuşturucu çıkınca tutuklandı - Son Dakika
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