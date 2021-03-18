Edirne'de düzenlenen operasyonda 1260 paket kaçak sigara, 350 kilogram tütün, 900 sigara sarma kağıdı ve 340 sigara filtresi ele geçirildi.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliler H.I. ve E.I'nın evine operasyon gerçekleştirdi.
Yapılan aramda, 1260 paket sigara, 350 kilogram tütün, 900 sigara sarma kağıdı ve 340 sigara filtresi ele geçirildi.
Zanlılar gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Edirne'de polisin düzenlediği kaçak sigara operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika