Son dakika haberleri: Polisten "maskeyle burnunu da kapat" uyarısı - Son Dakika

Ekipler caddede gezerek sigara içenleri de uygun bir yerde sigarasını içtikten sonra maskesini takması yönünde uyardı.

Polisler kalabalığın yoğun olduğu Saraçlar Caddesi 'nde maskesini takan ancak maskeyle burnunu kapatmayan vatandaşları tek tek uyardı.

Ekipler toplu taşıma araçları, alışveriş merkezleri, kapalı çarşılar, iş yerleri ve pazar yerlerinde maske, mesafe ve hijyen denetimi gerçekleştirdi.

Edirne 'de, Kovid-19 tedbirleri denetimine çıkan polis ekipleri, maskesini nizami takmayan vatandaşları bir bir uyardı.

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