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Edirne'de polisten sınav öncesi gürültü önlemi

1 saat önce

Edirne'de polisten sınav öncesi gürültü önlemiEDİRNE'de motorize polis, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) geç kalan bir öğrenciyi motoruyla sınava yetiştirdi.

Edirne'de polisten sınav öncesi gürültü önlemi
EDİRNE'de motorize polis, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) geç kalan bir öğrenciyi motoruyla sınava yetiştirdi. Edirne'de Trakya Üniversitesi Ayşekadın Yerleşkesi'nde YKS girecek yüzlerce öğrenci aileleriyle birlikte geldi. Kapılarda yapılan sıkı aramadan geçen öğrenciler kendileri için ayrılan sınıflara geçerken, sınava geç kalan bazı öğrencilerde koşarak sınava girmeyi başarırken 10.15'den sonra gelenler ise içeri alınmadı.
POLİS MOTORUYLA SINAVA YETİŞTİ
Edirne İl Emniyet Müğdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Motorize ekiplerinde görevli bir polis motorla devriye attığı sırada bir öğrencinin koştuğunu gördü. Sınav yerine 1 kilometre uzaklıkta 3 dakikası kaldığı öğrenilen öğrenciyi polis motoruyla sınava yetiştirmeyi başardı. Sosyal medyada paylaşılan bu fotoğraf binlerce beğeni aldı.
'SOHBET EDENLER BİLE UYARILDI'
Edirne İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, telsizden anonsla ekipleri çevrede ses yapılmaması konusunda uyardı. Ekipler bu uyarının ardından okul çevresinde seyyar satıcıları, inşaat faaliyetlerini durdurup, araçların klakson çalmamaları konusunda dikkatli olmalarını istedi. Polisler sınav sırasında öğrencilerin rahatsız olmaması için okul çevresinde sohbet eden velileri de bu bölgelerden uzaklaştırdı.
Edirne'de polisten sınav öncesi gürültü önlemi
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 02:31 Kaynak: DHA
Trakya Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Polis, Edirne, Güncel
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