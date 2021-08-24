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Edirne'de posta güvercinleri final için uçtu, birinciye altın kemer verildi - Son Dakika

Edirne'de posta güvercinleri final için uçtu, birinciye altın kemer verildi

24.08.2021 18:47
Edirne'de posta güvercinleri final için uçtu, birinciye altın kemer verildi, System.String[]

TÜRKİYE'nin 6 etaplık tek posta güvercin yarışı olma özelliği taşıyan Edirne Golden Cup OLR'nin 477 kilometrelik finali Bolu Gerede-Edirne arasında gerçekleştirildi.

TÜRKİYE'nin 6 etaplık tek posta güvercin yarışı olma özelliği taşıyan Edirne Golden Cup OLR'nin 477 kilometrelik finali Bolu Gerede-Edirne arasında gerçekleştirildi. Final etabında birinciliği 6 saat 33 dakikalık süresiyle Şanlıurfa'dan katılan Hadi Yağmurlu'nun güvercini kazanarak 60 bin liralık büyük ödül ve Edirne'ye özgü Kırkpınar Yağlı Güreşleri'yle özdeşleşen altın kemerin sahibi oldu.

Edirne Golden Cup tarafından düzenlenen 6 etaplık posta güvercini yarışının son ayağı gerçekleştirildi. Gerede'den salınan 721 güvercinin birinci olmak için yarıştığı final etabı Edirne'nin Karaağaç Mahallesi'nde kurulan kolombodrumda son buldu. Kahramanmaraş'tan İzmir'e kadar onlarca güvercin meraklısının katıldığı, yarışın galibi saatte 72 kilometre hız ve 6 saat 33 dakikalık süresiyle Hadi Yağmurlu'nun güvercini kazandı.

'POSTA GÜVERCİNİNİN PEHLİVANINI ÇIKARACAĞIZ'Final etabını izlemeye Türkiye Güvercinleri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Tayyar Başaran da katıldı.Türkiye genelinde bu gibi 10 yarışın yapıldığını söyleyen Başaran, "Bugün final yarışımız var. 721 tane kuşumuz katıldı. Dereceye girenleri burada sergileyeceğiz. Edirne ile özdeşleşmiş Kırkpınar Güreşleri var biliyorsunuz, birincisine altın kemer veriliyor. Burada da posta güvercin sporunun pehlivanını çıkaracağız. Dolayısıyla da ona altın kemer yakışır dedik. Posta güvercini genetik olarak günübirlik 8-10 saat havada kalıp 600 - 800 kilometre mesafe yapabilecek kapasiteye sahip bir kuş. Burada uçan kuşlar 4-5 aylıklar ve bu mesafeyi gelebilme kapasitesine sahipler" dedi.'BU FARKLI BİR MERAK'Yarışmaya Kahramanmaraş'tan katılarak Edirne'ye gelen Durdu Tekışık ise güvercin sporunun farklı bir merak olduğunu belirtti. Tekışık, "Bu yarış için geldik. Hem bu heyecanı yaşayalım hem mutlu olalım dedik. Normalde filo güvercini besliyorduk. Son 5 yıldır posta güvercinine merak saldık. Yaklaşık 100'e yakın kuşumuz var. Bugün 3 güvercinle katıldık. Farklı bir merak. Binlerce kilometreden kalkıp buraya geldik, dolayısıyla gerçekten farklı bir merak" diye konuştu.Güvercin sevgisi dolayısıyla koluna güvercin figürü dövmesi yaptıran Efe Öniz de,  "Ufaklıktan beri bu işin içerisindeyim. Ama 3-4 senedir posta kuşu bakıyorum. Bu yıl yarışa kuş veremedim. Maksat muhabbet olsun diye geldim. Koluma dövmesini bile yaptırdım. Hayvanları genel olarak seviyorum. O nedenle yarışlara gelip izlemek bile çok iyi geliyor" diye konuştu.GÜVERCİN BAKABİLMEK İÇİN EVİNİ TAŞIDIEşi Meral Kanmaz ile birlikte Çorlu merkezden kırsal alana güvercin yetiştirmek için taşınan ve yarışı izlemek için Edirne'ye gelen Şeref Kanmaz ise, "Burada yavrularımız var yarışan. Yaklaşık 25 yıldır bakıyorum. Bu bir sevda. Eşimle beraber bakıyoruz. Evlendikten sonra o da alıştı. Onun da sevdiği güvercinler var. Her gün bakıyor, yemliyor, uçuruyor. Sırf bu spor için Çorlu merkezden çıkıp Çorlu'dan uzakta bir ev aldık. Şehir hayatından uzak güvercinlerle yaşamak için. 2-3 sene önce oldu bu. Artık eşimle sabah akşam bakıyoruz. Ben fabrikaya gittiğimde o bakıyor" ifadelerini kullandı.BİRİNCİYE ALTIN KEMER VERİLDİYarışta birinciliği Şanlıurfa'dan katılan Hadi Yağmurlu, ikinciliği Ankara'dan katılan Cenk Köse, üçüncülüğü ise İzmir'den katılan Hamit Akçay kazandı. Yarışmanın birincisine, Edirne'ye özgü Kırkpınar Yağlı Güreşleri'yle bilinen altın kemer ve 60 bin lira para ödülü hediye edildi.

Öte yandan yarışmada, ayaklarına takılan çipler sayesinde hangi güvercinin ne derece yaptığı da internet uygulaması üzerinden canlı olarak takip edildi.


Edirne'de posta güvercinleri final için uçtu, birinciye altın kemer verildi
Edirne'de posta güvercinleri final için uçtu, birinciye altın kemer verildi
Edirne'de posta güvercinleri final için uçtu, birinciye altın kemer verildi
Edirne'de posta güvercinleri final için uçtu, birinciye altın kemer verildi
Edirne'de posta güvercinleri final için uçtu, birinciye altın kemer verildi
Edirne'de posta güvercinleri final için uçtu, birinciye altın kemer verildi
Edirne'de posta güvercinleri final için uçtu, birinciye altın kemer verildi
Edirne'de posta güvercinleri final için uçtu, birinciye altın kemer verildi
Edirne'de posta güvercinleri final için uçtu, birinciye altın kemer verildi
Edirne'de posta güvercinleri final için uçtu, birinciye altın kemer verildi
Edirne'de posta güvercinleri final için uçtu, birinciye altın kemer verildi
Edirne'de posta güvercinleri final için uçtu, birinciye altın kemer verildi
Edirne'de posta güvercinleri final için uçtu, birinciye altın kemer verildi
Edirne'de posta güvercinleri final için uçtu, birinciye altın kemer verildi
Edirne'de posta güvercinleri final için uçtu, birinciye altın kemer verildi

Türkiye, Edirne, Gerede, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Edirne'de posta güvercinleri final için uçtu, birinciye altın kemer verildi - Son Dakika


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