Son dakika haberleri... Polisin dikkati "plaka oyununu bozdu" - Son Dakika

Radar ve elektronik denetleme sistemine yakalanmamak için "976" yazan plaka rakam grubunun siyah bant yapıştırılarak 878 şekline dönüştürüldüğü görüldü.

Plakaya dikkatli bakan bir trafik polisi, rakam grubuyla oynandığını fark etti.

Edirne 'de radara yakalanmamak için plaka rakam grubu bantla değiştirilen motosikletin sürücüsüne para cezası uygulandı.

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