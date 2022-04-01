Ramazan davulcuları ilk bahşişi belediye başkanından aldı - Son Dakika
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Ramazan davulcuları ilk bahşişi belediye başkanından aldı

01.04.2022 23:04
Ramazan davulcuları ilk bahşişi belediye başkanından aldı

Edirne'nin Keşan ilçesinde görev yapacak davulcular ilk bahşişlerini Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'ndan aldı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde görev yapacak davulcular ilk bahşişlerini Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'ndan aldı.

Helvacıoğlu, teravih namazı sonrası Kunduracılar Çarşısı'ndaki saat kulesi önünde ramazan boyunca görev yapacak 41 davulcu ile bir araya geldi. Mani okuyan davulculara Helvacıoğlu bahşiş verdi.

Helvacıoğlu, ramazan boyunca görev yapacak davulcuların yakasında belediyenin hazırladığı tanıtım kartı olacağını söyledi.

Keşan'da "Nerede o eski ramazanlar" denilmeyeceğini ifade eden Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Keşan'da 41 davulcumuz 11 mahallemizde görev yapacak. Davulcularımız gelenek ve göreneklerimize göre vatandaşlarımızı sahura kaldıracaklar. Onlar davullar eşliğinde manilerini sunacaklar. Oruçlarımızı tutacağız. Hep beraber ramazanın ilk gününü karşılayacağız. Geleneksel manileri söyleyecekler. 11 ayın sultanı ramazan geldi hoş geldi. Tüm İslam aleminin ramazanını tebrik ediyorum."

Ramazan davulcuları ilk bahşişi belediye başkanından aldı
Ramazan davulcuları ilk bahşişi belediye başkanından aldı
Ramazan davulcuları ilk bahşişi belediye başkanından aldı
Ramazan davulcuları ilk bahşişi belediye başkanından aldı
Ramazan davulcuları ilk bahşişi belediye başkanından aldı
Ramazan davulcuları ilk bahşişi belediye başkanından aldı
Ramazan davulcuları ilk bahşişi belediye başkanından aldı
Ramazan davulcuları ilk bahşişi belediye başkanından aldı

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Kaynak: AA

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