Edirne'de ramazan öncesi fırınlar denetlendi - Son Dakika

Edirne'de ramazan ayı öncesi ekmek fırınları ve unlu mamuller üretimi yapan işletmeler denetlendi.
Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde gerçekleştirdiği denetimlerde işletmeleri hijyen, fiziki şartlar ve gıda mevzuatına uygunluk açısından inceledi.
Ekiplerle birlikte denetime katılan İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, halkın sağlıklı ve güvenilir gıda ürünlerine ulaşmasını sağlamak amacıyla denetimleri sıklaştırdıklarını belirtti.
Ramazan öncesi denetimlerin artırıldığını aktaran Bayazıt, vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşabilmesi için müdürlük ekiplerinin denetimlerinin aralıksız süreceğini kaydetti.
Kaynak: AA
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