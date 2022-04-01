Edirne'de ramazan öncesi fırınlar denetlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Edirne'de ramazan öncesi fırınlar denetlendi

01.04.2022 14:29
Edirne'de ramazan öncesi fırınlar denetlendi

Edirne'de ramazan ayı öncesi ekmek fırınları ve unlu mamuller üretimi yapan işletmeler denetlendi.

Edirne'de ramazan ayı öncesi ekmek fırınları ve unlu mamuller üretimi yapan işletmeler denetlendi.

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde gerçekleştirdiği denetimlerde işletmeleri hijyen, fiziki şartlar ve gıda mevzuatına uygunluk açısından inceledi.

Ekiplerle birlikte denetime katılan İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, halkın sağlıklı ve güvenilir gıda ürünlerine ulaşmasını sağlamak amacıyla denetimleri sıklaştırdıklarını belirtti.

Ramazan öncesi denetimlerin artırıldığını aktaran Bayazıt, vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşabilmesi için müdürlük ekiplerinin denetimlerinin aralıksız süreceğini kaydetti.

YORUMLAR
500
AK Parti Edirne İl Başkanı İba, ramazan ayı dolayısıyla mesaj yayımladı AK Parti Edirne İl Başkanı İba, ramazan ayı dolayısıyla mesaj yayımladı EDİRNE-SELİMİYE CAMİSİ'NE 'İMAN EN BÜYÜK NİMETTİR' MAHYASI EDİRNE-SELİMİYE CAMİSİ'NE 'İMAN EN BÜYÜK NİMETTİR' MAHYASI

Ramazan, Edirne, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'de ramazan öncesi fırınlar denetlendi - Son Dakika


Son Dakika
14:27 Yıldız Tilbe, sahipsiz köpeklerle ilgili paylaşımından dolayı linç edildiği için savcılığa suç duyurusunda bulundu
14:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün saat 16.00'da Putin ile görüşecek! "Zelenski ile görüşme" teklifini iletecek
14:25 Erdoğan'ın önerdiği manda yoğurdu üretiminde lider ilimiz Tokat!
14:15 Boş baklava, boş tost, boş gözlemeden sonra İstanbul'da boş dürüm satılmaya başlandı: 10 TL
14:13 İstanbul için fırtına uyarısı! AKOM vatandaşları uyardı
14:05 Erkek arkadaşıyla görüşen kızı sokakta evire çevire dövdü, adliyede gazetecilere gülücüklü poz verdi!
13:46 İstanbul müzakereleri hakkında konuşan Rusya Dışişleri Bakanı: Kırım ve Donbas konusunda daha anlayış gördük
13:36 AK Partili Şamil Tayyar da hayat pahalılığına isyan etti: Seferberliğe ihtiyaç var
13:22 Gülşen'in sahne kıyafetleri kadar şovları da konuşulacak! Dinleyicilerine twerk yaptı
13:20 Can eriği market raflarında yerini aldı! Satışa sunulduğu fiyat ise sosyal medyada gündem oldu: 690 TL
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 14:35:45. #1.11#
SON DAKİKA: Edirne'de ramazan öncesi fırınlar denetlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement