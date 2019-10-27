Son Dakika Haberleri: Edirne'de Roman eylem planı toplantısı
Son Dakika Güncel Edirne'de Roman eylem planı toplantısı

Edirne'de Roman eylem planı toplantısı

50 dakika önce

Edirne'de, Roman İl Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme Kurulu'nun 2. toplantısı yapıldı.

Edirne'de Roman eylem planı toplantısı, System.String[]

Edirne'de, Roman İl Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme Kurulu'nun 2. toplantısı yapıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, müdürlükteki toplantı Edirne Vali Yardımcısı Yusuf Güler başkanlığında gerçekleşti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, kamu kurum ve Roman sivil toplum örgütü temsilcileri toplantıda görüşlerini sundu.

Edirne Roman Eylem Planı kapsamında sunumların yapıldığı toplantı, çalışmaların değerlendirilmesi ve karşılıklı soru-cevap ile devam etti.

Toplantıda bir sonraki toplantı için kararlar da alındı.

Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 10:04 Kaynak: AA
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