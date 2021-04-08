Edirne'de Romanlar "barış ve kardeşlik" dilekleriyle Meriç Nehri'ne çiçek ve ağaç dalları bıraktı - Son Dakika

Edirne'de, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte Meriç Nehri'ne "barış ve kardeşlik" dilekleriyle ağaç dalları ve çiçekler bırakıldı.

Meriç Nehri kenarındaki Protokol Evi'nde gerçekleşen etkinlikte konuşan Edirne Roman Eğitim Gönüllüleri Derneği Başkanı Turan Şallı, Romanların Türk toplumunun ayrılmaz bir parçası olduğunu ifade etti.

Türkiye'de, Roman vatandaşlara yönelik olumlu gelişmeler yaşandığını belirten Şallı, bu gelişmelerin artarak devam etmesini beklediklerini söyledi.

8 Nisan'ın sadece kutlama değil aynı zamanda bir farkındalık günü olduğunu aktaran Şallı, "Roman vatandaşlarımızın sosyal eşitliğe, temel haklar içinde insanca yaşam beklentisi vardır. Dilimizin sesi, ayrımcılıktan uzak, sevginin, kardeşliğin sesi olsun. Tenlerimizin rengi farklı olsa da akan gözyaşlarımızın renginin bir olduğunu unutmamak gerekir." diye konuştu.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, hiç kimsenin inancı, teninin rengi, ırkı ve diliyle ayrımcılığa uğramaması gerektiğini dile getirdi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nde herkesin Türk milletinin eşit birer ferdi olduğunu vurgulayan Gürkan, "İnsanların hepsi kendisini bir etnik kökene ait hissedebilir, o etnik kökene mensubiyet hissedebilir. Bu doğaldır, yadırganacak bir durum değildir. Ama sonuç itibariyle Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan herkes bu büyük milletin bir parçasıdır ve Türkiye Cumhuriyeti'nin onurlu, gururlu, eşit bir yurttaşıdır." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından müzik eşliğinde Meriç Nehri'ne çelenk ve ağaç dalları bırakıldı.

Etkinliğe, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve Roman vatandaşlar katıldı.